الصباح الفني
لمكيمل: الاشتغال مع الفد مسؤولية كبيرة
كشفت الممثلة مونية لمكيمل، بعد النسخة الثانية من “الفد تي في”، والتي تعرض على القناة الثانية “دوزيم”، بعض تفاصيل تجربتها الثانية مع الفنان حسن الفد وتجديد ثقته فيها لتقديم عمل رمضاني جديد. وردت لمكيمل في دردشة مع “الصباح” على مقارنتها ببوطازوت، مؤكدة أن مهمتها في العمل هي التمثيل وتنتهي بانتهاء التصوير، أما التقييم أو إصدارأكمل القراءة »
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