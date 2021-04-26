حوادث
خرق الحظر يطيح بتاجر
انتهت مغامرة صاحب محل تجاري بحي سيدي البرنوصي بالبيضاء، بمواصلة تقديم خدماته ببيع المواد الغذائية واستقبال زبنائه ليلا، رغبة في تحقيق أرباح إضافية في تحد للطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات لمحاربة كورونا، بالاعتقال والمساءلة القضائية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن التاجر الموقوف متورط في خرق حالةأكمل القراءة »
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