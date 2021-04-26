الرياضة
تأجيل جديد لنهائي الكأس العربية
اضطر الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى تأجيل جديد لنهائي كأس محمد السادس للأندية البطلة، واختيار غشت المقبل، لإقامته بملعب مولاي عبد الله بالرباط. وراسل الاتحاد العربي الرجاء الرياضي واتحاد جدة السعودي، لإبلاغهما بالمستجد، مبررا ذلك بصعوبة برمجة المباراة في المرحلة المقبلة، نظرا للمباريات الكثيرة للفريقين المتأهلين للنهائي. ويعتبر هذا التأجيلأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.