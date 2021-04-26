الصباح الفني
حمزة: سأزور إسرائيل للاكتشاف
يحرص “اليوتوبور” حمزة على الاستمتاع بثقافة الشعوب، فرحلاته العديدة التي قادته من المحمدية إلى أدغال وغرائب آسيا، خاصة الهند، جعلته يحتك بشعوب عديدة وثقافاتها وتقاليدها المتنوعة، ويتعرف على أجانب يعشقون المغرب. في الدردشة التالية يتحدث حمزة، مالك قناة “lost lenoir” على “يوتوب”، لـ “الصباح”، عن رحلاته السابقة وعلاقته ببعض الإسرائيليين،أكمل القراءة »
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