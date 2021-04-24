ملف الصباح
ميكروطروطوار
غياب التطوير جميع قنوات العالم تعمل جاهدة لتطوير برامجها وإنتاجاتها لكي تحافظ على مشاهديها واستقطاب جمهور جديد، باستثناء التلفزيون العمومي المغربي، الذي يسعى، بقناتيه الأولى والثانية، إلى تعذيب المغاربة ببرامج وإنتاجات رديئة جدا، خاصة خلال شهر رمضان، الذي يحتاج فيه المشاهد لأعمال فنية وثقافية تخفف عنه مشقة الصيام ووطأة الحجر الصحي. الغريب أنأكمل القراءة »
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