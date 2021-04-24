الرياضة
“الحريك” يعود إلى الواجهة
أبو حمادة ثالث ملاكم يختفي من بعثة المنتخب الوطني ببولونيا أفادت مصادر مطلعة أن الملاكم المغربي محمد أبوحمادة المتحدر من الناظور، غادر مقر إقامة المنتخب الوطني المغربي للملاكمة، المشارك في بطولة العالم للشباب، المقامة بمدينة كيلسي ببولونيا منذ 12 أبريل الجاري. وأضافت المصادر ذاتها أن أبوحمادة حل رفقة النخبة الوطنيةأكمل القراءة »
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