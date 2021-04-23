اذاعة وتلفزيون
“ولاد المرسى” على “إم بي سي5”
سيكون مشاهدو قناة “إم بي سي5″، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة الثامنة مساء و43 دقيقة، على موعد مع أحداث جديدة من المسلسل التلفزيوني المغربي “ولاد المرسى”. ويصور المسلسل في قالب درامي، أحداثا شرسة تدور رحاها بين عائلتين ثريتين تتصارعان على زعامة أساطيل الصيد البحري، إذ تدور أحداثه حول شاب ثري متهور ذي سوابق،أكمل القراءة »
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