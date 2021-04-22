حوادث
تأجيل محاكمة مستشار بالجديدة
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، النظر في الملف المتابع فيه مستشار جماعي بجماعة الحوزية في حالة اعتقال لجلسة 26 أبريل الجاري لإعداد الدفاع، بعد متابعته من قبل وكيل الملك بجنح تسهيل استهلاك المخدرات وخرق حالة الطوارئ الصحية. وأحالت عناصر الدرك الملكي بآزمور، المستشار الجماعي الذي يملك مقهى بترابأكمل القراءة »
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