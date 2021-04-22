حوادث
التحقيق في السطو على عقارات يهود بسطات
المتورطون استنسخوا عقودا تخصهم من المحكمة استغلت في إبرام عقود بيع عرفية مزورة فضحت معاينات ميدانية قضائية قامت بها، أخيرا، هيأة الغرفة العقارية بالمحكمة الابتدائية بسطات في إطار تنفيذ حكم تمهيدي، عملية سطو على أراض شاسعة، تعود ملكيتها إلى مغاربة يهود قيمتها تساوي الملايير، عبر عقود مزورة، تمت المصادقة عليهاأكمل القراءة »
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