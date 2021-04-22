وطنية
مستشارون غاضبون على وهبي
عبر مستشارون عن غضبهم إزاء التصريحات النارية التي أطلقها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، الذي طالب بإلغاء الغرفة الثانية، واتهم ممثلي بأنهم يدافعون عن مصالحهم الشخصية، سواء ممثلي نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أو ممثلين المركزيات النقابية، أو حتى المتحزبين. واتهم بعض المستشارين، وفق ما أكدته مصادر «الصباح»،أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.