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الرياضة

حكيمي أغلى لاعب مغربي بأوربا

منذ 8 ساعات
Morocco's defender Achraf Hakimi lies on the lawn during the 2019 Africa Cup of Nations (CAN) Round of 16 football match between Morocco and Benin at the Al-Salam Stadium in the Egyptian capital Cairo on July 5, 2019. (Photo by OZAN KOSE / AFP)
تصدر الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب أنتر ميلان، قائمة أغلى المحترفين المغاربة بأوربا. وحسب تصنيف نشره موقع “ترانسفير ماركت”، المتخصص في تحديد القيمة التسويقية للاعبين المحترفين، فإن حكيمي يتصدر ترتيب أغلى اللاعبين المغاربة في أوربا، بقيمة تقدر بـ 50 مليون أورو. ورغم الصعوبات التي تواجه حكيم زياش في الآونة الأخيرةأكمل القراءة »


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منذ 8 ساعات
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