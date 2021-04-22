الرياضة
حكيمي أغلى لاعب مغربي بأوربا
تصدر الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب أنتر ميلان، قائمة أغلى المحترفين المغاربة بأوربا. وحسب تصنيف نشره موقع “ترانسفير ماركت”، المتخصص في تحديد القيمة التسويقية للاعبين المحترفين، فإن حكيمي يتصدر ترتيب أغلى اللاعبين المغاربة في أوربا، بقيمة تقدر بـ 50 مليون أورو. ورغم الصعوبات التي تواجه حكيم زياش في الآونة الأخيرةأكمل القراءة »
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