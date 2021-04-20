التويمي بنجلون: “رؤية ملكية” ستحدث ثورة في مجال الحماية الاجتماعية

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب، محمد التويمي بنجلون، أن المملكة المغربية تعرف منذ إعطاء الملك محمد السادس توجيهاته الملكية، في خُطبه بمناسبة عيد العرش ليوليوز 2020 وافتتاح السنة التشريعية للبرلمان في أكتوبر 2020، بإطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبلورة مخطط عملي شامل لتنزيل هذا الإصلاح العميق، (تعرف) ثورة حقيقة في مجال الحماية الاجتماعية، وهو ما تم أجرأته أمام جلالة الملك بتوقيع الاتفاقيات الإطار الأولى بعد مصادقة البرلمان المغربي على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وقال التويمي بنجلون، في تصريح لـ(ومع) بهذا الخصوص، أن بلادنا عرفت دينامية مضطردة ومشهودة منذ إعلان الملك بخطاب العرش من الحسيمة (29 يوليوز 2018) بضرورة إطلاق مبادرة إحداث “السجل الاجتماعي الموحد”، كإطار مرجعي لورش الحماية الاجتماعية وهو النظام الوطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، من خلال استهداف الهشة منها، بمنهجية أكثر عدالة وإدماجا و نجاعة، لتلافي تشتت و ضعف وتداخل أكثر من مائة برنامج حكومي لمختلف القطاعات الوزارية للدعم و الحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام.

وأكد أن ترأس الملك لمراسيم التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطار حول تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات اجتماعية مختلفة، يجسد التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، بما يمثله، كتحول عميق في المعيش اليومي لملايين المواطنات و المواطنين، الذي يعانون في صمت.

وتتعلق أولى الاتفاقيات الإطار الموقعة في هذا الصدد، بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط، فيما تهم الثانية تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط.

أما الاتفاقية الإطار الثالثة فتتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 6.1 مليون منخرط، في أفق استفادة 22 مليون مواطنة و مواطن مغربي إضافي خلال 2021 و 2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات الصحية بالقطاعين الخاص و العام.

و أشار نائب رئيس مجلس النواب أن بلادنا تسير بفضل الرؤية المتبصرة و الحكيمة للملك، في طريق تمكين المواطنات و المواطنين من تغطية اجتماعية لائقة في جميع مراحل حياتهم، اعتبارا إلى أن هذا الخيار الذي يجد مرجعه في القانون الإطار قم 09.21 سيمكن بلادنا تحقيق ثلاث متطلبات هي في نفس الوقت أربع فرص، يمكن للبلاد استثمارها، وهي : احترام حقوق الإنسان الأساسية، و التي يعد الحق في الضمان الاجتماعي جزء لا يتجزأ منها، حماية و تعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال آليات تضامن قارة و مهيكلة، و التقليص من الفوارق، من خلال تحويلات مالية تمكن من تحسين إعادة توزيع الدخل.

من جهة أخرى، شدد التويمي بنجلون، على أن نهج الحماية الاجتماعية الذي اعتمدته بلادنا، لا ينبع من قيم التعاطف و الكرم و الإحسان، بقدر ما هو حق لكل فرد على المجتمع، يفترض في الدولة ضمان إعماله، معتبرا، أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، هو تطوير لأداة تساهم في تقليص المخاطر الاجتماعية، وإذكاء للتماسك الاجتماعي، و آلية ناجعة لإعادة توزيع الموارد ورافعة لتحقيق النمو الاقتصادي.

(ومع)