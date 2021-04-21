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اذاعة وتلفزيون

محامون غاضبون على سلسلات رمضانية

منذ يوم واحد
احتجوا لدى “الهاكا” بخصوص الإهانة التي تعرضوا لها وطالبوا بوقف إحداها أثارت بعض الأعمال الرمضانية غضب الجمعية المغربية للمحامين الشباب بالمغرب، بسبب ما تضمنته السلسلة الكوميدية “قهوة نص نص” التي تبثها القناة الأولى في رمضان، والتي اعتبروا أنها تسيء بشكل فاضح وغير مقبول لمهنة المحاماة، بصور نمطية بعيدة كل البعدأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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