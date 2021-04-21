اذاعة وتلفزيون
مفتاح ورمزي يواجهان تهمة السرقة
يواجه الكوميديان هيثم مفتاح وأسامة رمزي، تهمة سرقة فكرة سلسلة رمضانية، تبث على شاشة القناة الثانية “دوزيم”، تحمل عنوان “لكولوك”. وتتشابه فكرة السلسلة مع أخرى كانت تبث على موقع “يوتوب”، تحمل الاسم ذاته، بثت منها حلقتان فقط، تعود لصانعي محتوى، بلال الجوهري ونبيل المنصوري. وفي سياق متصل، علق بلال الجوهري،أكمل القراءة »
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