بانوراما
كوكايين فنزويلا في السواحل المغربية
أسرار ملياردير بارون كوكايين 7 هو ملياردير يملك هولدينغ عقاريا بهولندا ومساهم في شركة لصناعة البواخر بانجلترا وشركة تركية وعقارات بأوربا، وضيعة مساحتها 1000 هكتار بأوطاط الحاج، حير أجهزة استخباراتية هولندية وإسبانية وكولومبية وفنزويلية، فسقط أخيرا في قبضة الأمن المغربي لمناسبة حفل خطوبة بسيط بمسقط رأسه الحسيمة. أدان القضاء الهولنديأكمل القراءة »
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