حوادث
إيقــاف 40 مخـالفــا للتدابير الصحية
مقاه استقبلت زبناء رغم حالة الطوارئ داهمت السلطة المحلية وفرق أمنية بطنجة، مجموعة من المقاهي لم يحترم مسيروها تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات المختصة لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا القاتل، وتعمدوا استقبال زبنائهم خارج التوقيت القانوني المعمول به بجميع التراب الوطني، وأوقفت أزيد من أربعين شخصا، منأكمل القراءة »
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