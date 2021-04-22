الأولى
التحقيق في صفقات تجهيزات معلوماتية
الداخلية والمالية تدققان في وثائق وسندات طلب بقيمة 3 ملايير تباشر فرقة مشكلة من مراقبين تابعين لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في صفقات عمومية تهم تجهيز بعض الجماعات الترابية والمصالح التابعة لها بأجهزة معلوميات وبرامج حاسوب، تم تفويتها بشكل مباشر، في إطار الصفقات المباشرة. وأفادت مصادر “الصباح” أن ما أثار شبهاتأكمل القراءة »
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