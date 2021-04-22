مجتمع
الأطباء المقيمون بطنجة متذمرون
عبر الأطباء المقيمون بطنجة عن قلقهم إزاء حالة الاحتقان التي يعيشونها جراء تلقيهم تكوينهم داخل مستشفيات جهوية، معتبرين إياها غير قادرة على تقديم خدمات طبية في مستوى انتظارات المواطنين، وبالأحرى تكوين أطباء متخصصين. وأكدت جمعية الأطباء أنفسهم، غياب إرادة حقيقية للاستثمار في هذه البنية لترقى إلى تطلعات المواطنين والأطباء المقيمينأكمل القراءة »
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