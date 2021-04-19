تحويل موضعي لحركة السير بين وأفورار وبين الويدان

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن تحويل موضعي لحركة السير بالطريق الوطنية رقم 25 ما بين بين الويدان وأفورار بإقليم أزيلال، وذلك بسبب أشغال التتريبات بالمقطع الواقع على مستوى منطقة أيت واعرضى.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن ” الطريق الوطنية رقم 25 بالمقطع الرابط بين بين الويدان وأفورار بإقليم أزيلال (الطريق الجهوية 304 حسب التصنيف القديم من النقطة الكيلومترية 95+800 الى النقطة الكيلومترية 000+125) ستعرف انقطاعا أمام حركة السير ابتداء من يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا إلى غاية يوم الأحد 25 أبريل 2021 وذلك بسبب أشغال التتريبات بالمقطع الذي يربط بين النقطتين الكيلومتريتين 500+102 و800+102 على مستوى منطقة ايت واعرضى”.

وتابع المصدر ذاته أن تحويل الطريق ممكن عبر المحور الطرقي المتمثل في الطريق الجهوية رقم 306 بين بين الويدان و واويزغت على طول 17,5 كلم؛ والطريق الإقليمية رقم 3111 بين واويزغت و تيموليلت على طول 27 كلم.

وأشار البلاغ إلى أن استئناف حركة السير الاعتيادية سيتم مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، داعيا مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24ساعة/24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma وموقع التواصل الاجتماعي ( www.facebook.com/METLE.DGRTT ) والتطبيق “طريقي MaRoute” الخاص بالهواتف الذكية أو الإتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع للمديرية العامة للطرق والنقل البري على الرقم الهاتفي 17 17 71 37 05.

(ومع)