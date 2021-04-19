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انخفاض منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الصويرة
سجلت كمية الأسماك المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الصويرة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، تراجعا بنسبة 78 بالمائة لتستقر في 1739 طن مقابل 7999 طن خلال الفترة ذاتها من 2020. وأوضح المكتب الوطني للصيد ، في آخر تقرير له حول أنشطة الصيد التقليدي والساحلي بالمغرب، أنأكمل القراءة »
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