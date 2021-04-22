الرياضة
تمرد بالرجاء قبل السفر إلى تنزانيا
بنحليب قاطع الرحلة والمدرب طالب بإبعاده وغيابات تؤرق بركان استغرب المدرب الجديد للرجاء لسعد جردة الشابي تخلف اللاعب محمود بنحليب أول أمس (الأحد)، عن السفر لتنزانيا، لمواجهة نامونغو لحساب كأس الكنفدرالية الإفريقية «كاف». وأبلغ بنحليب مدرب الرجاء وطاقمه بتعرضه للإصابة، غير أن الطاقم الطبي رأى غير ذلك، ما دفع الشابيأكمل القراءة »
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