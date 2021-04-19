بورصة البيضاء…انخفاض وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الاثنين)، انخفاضا في وتيرة التداولات، متأثرة بالأداء السلبي لمؤشرها الرئيسي مازي، بعد تراجعه بـ 0,11 % إلى 11.656,53 نقطة.

وفي الاتجاه ذاته، هبط مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,13% إلى 950,17 نقطة، فيما انخفض ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,11 % إلى 9.475,30 نقطة.

أما المؤشرين الدوليين “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” فقد استقرا على التوالي عند 10.718,77 و9.983,64 نقطة.

وبدوره، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” 889,88 نقطة (-0,32%).