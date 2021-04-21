وطنية
حرب استقطاب في الوزارات
لم يؤثر وجود حزب الاستقلال في المعارضة، على غنائمه في معارك استقطاب أطر القطاعات الوزارية الجارية حاليا من قبل الأحزاب وأذرعها النقابية، إذ تمكن الاتحاد العام للشغالين من تسجيل عشرات الالتحاقات الوازنة، خاصة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة. وكشفت مصادر “الصباح” أن سيل الهجرة الجارية صوب الاستقلال تواصل بحر الأسبوع الجاري،أكمل القراءة »
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