أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الاثنين) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الاثنين)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “الفئران تلتهم أرشيف البيضاء” و”الرشوة والمخدرات تطيح ب 13 دركيا”، ثم “حوار” مع السفير بوغالب العطار بعنوان “هكذا تتغير كوبا”، وأيضا سلسلة حلقات رمضانية من بينها “من الذاكرة” و”عاجل…بقلب مفتوح”، و”أسرار ملياردير بارون كوكايين” و”زوجات لأكثر من رجل”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “مختل يرتكب مجزرة بتاونات”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “نجمان جديدان على أبواب المنتخب”.