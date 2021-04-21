الرياضة
“ترمضينة” بالبطولة ترسل حكما للمستعجلات
باشر أمن تاونات تحقيقاته، بعد تعرض الحكم رضى أبوعاديلة لاعتداء من قبل أحد لاعبي نادي جوهرة زواغة فاس، أثناء إدارته لمباراة الفريق أمام وفاق تاونات، أول أمس (السبت)، لحساب القسم الشرفي الممتاز بعصبة فاس مكناس. وتوقفت المباراة، قبل نهايتها القانونية بدقيقة، بعدما عجز الحكم عن إكمالها، إذ نقل إلى المستشفىأكمل القراءة »
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