الاستهلاك يرتفع بـ 16.3 % في شهر الصيام

يتسبب الإقبال على بعض المواد، خلال رمضان، في ارتفاع أسعارها والتأثير على تطور الأسعار، خلال السنة، خاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في بحث حول الموضوع، أن عادات الاستهلاك تتغير خلال رمضان، مشيرة إلى أن البحث الأخير حول استهلاك الأسر، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط خلال 2013\2014، أبان أن استهلاك الأسر يرتفع بنسبة 16.3 في المائة في المتوسط ​​خلال شهر الصيام.

وأوضحت أن ما يقرب من 82٪ من هذه الزيادة الظرفية يعزى إلى ارتفاع نفقات الغذاء، إذ تنفق الأسر أكثر من الثلث، في المتوسط، على الغذاء بنسبة 37 %، مقارنة مع الشهور الأخرى. وتهم هذه الزيادة في الإنفاق على الغذاء جميع فئات الأسر، وترتفع كلما تحسن مستوى المعيشة، إذ تتراوح نسبة الزيادة بين 22.5 % و40 % . ومن بين المنتوجات الأكثر مساهمة في هذا الإنفاق الإضافي، الفواكه، التي يرتفع الإنفاق عليها بنسبة 163 في المائة، واللحوم التي تعرف زيادة في نفقاتها بنسبة 35 %، والحبوب بـ 35 % والحليب ومنتوجات الألبان بـ 47 %. ويرتفع الإنفاق على المنتوجات غير الغذائية، بدوره، بنسبة 4.6% ، بفعل الزيادة في النفقات المخصصة للنقل والاتصالات بـ 20% و السكن والطاقة بـ 3.7% . وينخفض، بالمقابل، الإنفاق على الملابس بناقص 13% في المتوسط ​​خلال رمضان. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تغير عادات الأسر، في ما يتعلق باستهلاك بعض المواد الغذائية، يعد العامل الأساسي في تأثير رمضان على تطور أسعار الاستهلاك.

وأكدت أن التأثير يبدأ قبل أسبوعين من حلول شهر الصيام، الذي يتزامن هذه السنة مع نهاية مارس وبداية أبريل 2021.

وقدرت المندوبية الزيادة في أسعار الاستهلاك للمنتوجات الغذائية بنحو 0.6٪ بالنسبة إلى الشهر المبارك، مضيفة أنه يلاحظ أن النصف الثاني منه يشهد زيادة أكثر في الأسعار، مقارنة مع النصف الأول. وتسجل الأسماك والبيض والحوامض أكبر الارتفاعات في أسعارها، إذ ترتفع أسعار الأسماك والمنتجات البحرية بنسبة 5.6 %، خلال النصف الأول من رمضان، و 5.8 % في النصف الثاني.

ع. ك