41 تأجيلا لملف زعيم شبكة للسطو على العقارات

رئيس الجلسة طلب استقدامه والنيابة العامة تعترض

أمر عباس رحماني، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، بضرورة إحضار زعيم شبكة للسطو على العقار، في جلسة ماي المقبل قصد محاكمته، بعدما تأجل الملف لما يزيد عن 40 جلسة، وحطم رقما قياسيا منذ سنوات بالغرفة دون اتخاذ القرار في شأنه، وعرف الملف شنآنأ بين النيابة العامة ورئاسة المحكمة.

وتخلفت شرطة الجلسات عن إحضار زعيم الشبكة (م.م) إلى قاعة الجنايات، والذي استجاب القاضي المقرر لطلبه في وقت سابق بعقد جلسة حضورية، بعدما عبر عن رغبته في ذلك، فاعتبر رحماني في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، أن المتهم كان يتابع في الملف المعروض أمامه في حالة سراح، ولم يتخذ قاضي التحقيق أو النيابة العامة قرار الاعتقال الاحتياطي في هذه القضية، وأن سبب اعتقاله يعود إلى ملف آخر أمام المحكمة نفسها، وأنه لا يعقل أن يظل الملف يتأخر أكثر من مرة، ومرهونا بملف جديد، فيما اعتبرت النيابة العامة أنه يصعب استقدام المتابع بسبب الجائحة الوبائية، فكان لرئيس الجلسة رأي آخر، بحجة أن المتهم كان يحضر أمامه في حالة سراح منذ 26 شتنبر 2018.

وكلف رئيس الجلسة النيابة العامة بإحضار المتابع إلى جلسة ماي المقبل، مؤكدا أنه لا عذر في عدم استقدامه من المؤسسة السجنية العرجات إلى مقر جنايات الرباط بحي الرياض.

وحطم الملف الجنائي رقما قياسيا من التداول بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما عرف سلسلة تأجيلات غير منطقية، ووجه فيه محامو المشتكين اتهامات لزميلهم الذي كان ينوب عن المتهم الرئيسي في القضية بعرقلة الملف منذ ثلاث سنوات لأسباب واهية.

وسبق للملف أن عرف تقديم ملتمسات غير موضوعية من قبل المحامي ذاته، وظلت القضية رائجة بغرفة الجنايات للعام الثالث، وتدخلت النيابة العامة في أكثر من جلسة لتنبيه المحامي بسبب ارتكابه تجاوزات لا تستقيم مع رسالة المحامي، والتمس الوكيل العام للملك في إحدى الجلسات من القاضي المقرر، توجيه أمر لكاتب الضبط بتدوين ملتمس غير موضوعي للمحامي قصد تأجيل الملف الجاهز لمشاهدة “مباراة لكرة القدم للمنتخب الوطني المغربي”.

وأكد ممثل النيابة العامة أنه طيلة مساره المهني لم يشهد فيه مثل هذا الملتمس المقدم من قبل المحامي، كما نبه رئيس الجلسة دفاع المتهم، حينما قال في مرافعته “بأنه عروبي وسيقتل بسبب هذا الملف”، قبل أن يتخلى عنه موكله من النيابة عنه، ووضع شكاية ضده أمام الوكيل العام.

وسبق لمسؤول قطب الدعوى العمومية لرئاسة النيابة العامة، أن استسفر عن الملف الذي يتابع فيه محافظ ومحاسب وموظف والممثل القانوني الوهمي لشركة عقارية والذي يتزعم الشبكة، وبعدها وجهت اتهامات إلى المحامي الذي استمع إليه الوكيل العام للملك بموجب مسطرة الامتياز القضائي التي يتمتع بها، بعدما اتهمه موكله بالضغط عليه وتهديده بالقتل لتأكيد معطيات غير صحيحة في النزاع العقاري حول الأرض المسماة “سيدي امبارك 1” الكائنة بين الصخيرات والهرهورة، وصرح أمام هيأة المحكمة بأنه لم ينصب هذا المحامي.

عبدالحليم لعريبي

تأخر

تأخر الملف أكثر من 40 جلسة بغرفة الجنايات الابتدائية، ما أثار لغطا من قبل المطالبين بالحق المدني، كما طالب المتهم بجلسة حضورية.