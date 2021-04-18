نقابة التعليم العالي على صفيح ساخن

عمق الموقف من مشروع النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين، الخلافات داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، ليفتح الباب أمام حرب البلاغات بين المكتب الوطني للنقابة، والذي يتشكل من تحالف الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والنهج الديمقراطي والعدل والإحسان، ومعارضيه في تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين.

وعاد بلاغ المكتب الوطني في اجتماعه الاثنين الماضي، للرد على معارضيه، مثيرا انتباه أعضاء النقابة إلى «ما يحاك ضد أداتهم المناضلة والتاريخية من خلال حملات تروم تشويه عمل المكتب الوطني، وتعويض الافتقار للمعطيات الموضوعية والحجج الدامغة وغياب القدرة على مقارعة الرأي بالرأي بالكذب والافتراء من أجل الإثارة».

وقال المكتب إن تلك الحملات هي تعبير عن حالة من الهلع، بسبب قرب إخراج النظام الأساسي الجديد، الذي يعتبر ثمرة للعمل التشاركي. وخصص المكتب الوطني الحيز الأكبر من البيان إلى الهجوم على معارضيه، متهما إياهم بقيادة «مخطط سياسي يرمي إلى إضعاف صوت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الصادح منذ تأسيسها بالآمال والتطلعات المشروعة والرزينة للأساتذة الباحثين»، مشيرا إلى أن المخطط تجر خيوطه عن بعد وتنفذه قلة قليلة استهدفها حصريا بلاغ المكتب الوطني ليوم خامس أبريل الجاري.

وفي رد على هذه الملاسنات، استنكر قطاع الجامعيين الديمقراطيين أسلوب السب والتحقير المنتهج في بلاغات المكتب الوطني في مخاطبة الأساتذة الباحثين.

برحو بوزياني