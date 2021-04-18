نصائح لتجميد المعجنات

تعد المعجنات من الأطباق التي يستهلكها المغاربة بشكل كبير خلال رمضان، وهي أيضا من الأطباق التي يتم التخلص منها، باعتبار أنها تحضر بكميات كبيرة.ومن أجل التخلص من هذا المشكل، وتجنب رمي المعجنات، ينصح بتجميدها، واستعمال الكمية الكافية فقط عند الحاجة إليها.

ومن بين النصائح التي يقدمها الخبراء لتجميد المعجنات، الحرص على تبريدها بشكل جيد، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث إلى أربع ساعات حتى تصبح باردة تماما. وفي المرحلة الموالية، توضع المعجنات المخبوزة والمبردة في أكياس من البلاستيك الشفاف بعد تفريغها من الهواء بشكل تام، وإغلاقها بطريقة محكمة، وذلك لمنع دخول الهواء للكيس.

وتوضع أصناف المعجنات في المجمد دون إلصاقها بظهره، لأن ذلك المكان تكون نسبة التبريد فيه أعلى، وهذا ما لا تحتاجه المعجنات. ومن بين النصائح أنه عند إخراج المعجنات من المجمد، لا بد من تركها تذوب وحدها دون تعريضها لأي حرارة، لأن تماس الحرارة بالثلج يعني أنه تحول إلى ماء، ما يؤدي إلى فساد الطعام كليا. وبعد ذوبان الثلج بشكل كامل، يتم إخراجها من الكيس المُحكم الإغلاق، وتُدخل إلى المايكرويف لمدة لا تزيد عن خمس دقائق على الأكثر، ومن ثم سيتم الحصول على معجنات طازجة ولذيذة.

يشار إلى أن المعجنات من الأطعمة الحساسة بشكل كبير بسبب قابلية رطوبتها بمستوى أعلى من غيرها، ما يؤدي بها إلى البلل ومن ثم الفساد، من أجل ذلك ينصح باتباع النصائح التي تم ذكرها للحفاظ على طراوتها عند تخزينها.

إ.ر