توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الجمعة)، نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسهولهما المجاورة، والسايس، والريف، والجنوب-الشرقي، والشمال-الغربي للبلاد، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والواجهة المتوسطية، إضافة إلى شمال المنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق باقي المناطق الشمالية والشرقية، والأطلس الصغير والسواحل الممتدة ما بين تزنيت وطرفاية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية متفرقة مع احتمال بروز الرعد محليا.

وسيظل الطقس، بباقي ربوع المملكة، مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بوجه عام، مع إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة بكل من جنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الشمال أو من الغرب أحيانا بالمناطق الوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال إلى متقلبة الاتجاه أحيانا بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالواجهة المتوسطية، والسايس، والسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية-الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و21 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وبأقصى كل من جنوب المملكة والجنوب-الشرقي.