أكاديمية المملكة توثق “التبراع”

كتاب جديد عن الشعر الغزلي النسائي الحساني

صدر حديثا كتاب بعنوان “التبراع- الشعر النسائي الحساني”، بمبادرة ودعم من أكاديمية المملكة المغربية، عن دار نشر بوييون دو كلتور.

الإصدار الجديد نسقه علميا الأكاديمي رحال بوبريك، وقدمته كاترين تين الشيخ، وجمعت متنه وشرحته عزيزة عكيدة، وترجم من طرف عيشتو احمدو.

وتحدث الدكتور عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، في توطئة الكتاب، عن شعر “التبراع” معرفا إياه بأنه “شعر نسائي من بين أغراضه الغزل، تعبّر من خلاله النساء عن عواطفهنّ الرقيقة تجاه محبوبهن”، وهو شعر “نابع من عادات المجتمع الناطق بالحسانية في الصحراء المغربية”. ليؤكد بعد ذلك على أن هذا الشعر “يستحق أن يوثق، وأن ينشر وأن يحافظ عليه، كتعبير نادر عن أحاسيس نسائية رقيقة”.

ويضيف لحجمري قائلا: “لا يضم هذا الشعر قصائد، لأنه عبارة عن بيتين من روي واحد، غير أنه مناسبة للفتيات للتعبير بواسطة الشعر عن عواطفهن، من خلال المساهمة في منافسة أو مناظرة داخل حلقة أو مجلس مغلق خاص بهن فقط”، ويزيد: “في الماضي، كانت أشعار الغزل تلقى أو تغنى، مع الحفاظ على سرية هوية الشاعرات. فالمرأة داخل المجتمع المحافظ كانت من باب الحياء والحشمة تمتنع عن البوح بعواطفها بصفة عامة. ولكن اليوم، ولو بشكل خجول، بدأت الألسن تتحرر، وتعبر بصوت عال عن أحاسيسها”.

أما كاترين تين الشيخ، مديرة بحث فخرية بالمركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا، فتقول في مقدمة الكتاب إنّ هذا النوع الشعري “أنثوي بشكل حصري”، حتى وإن كان بعض الرجال قادرين على نظمه، ويتميّز بالاختزال لضمه بيتين فقط على وزن واحد ولكنهما غير متساويي الطول، أو يضم في الأصل ربما قافيتين للبيت نفسه.

وتضيف الباحثة أنه حسَب علمها، لا يوجد في الثقافة العربية نوع أو غرض شعري شبيه بالتبراع، باستثناء شعر البدويات في مصر المعروف بـ”الغناوة”، ويتكون بدوره “من شطرين بنفس الوزن والقافية، وجنس أنثوي محدد يركز على التعبير عن المشاعر بشكل مباشر”، موردة: “في الحالتين، يتعلق الأمر بنوع أنثوي بالتحديد، يتمحور حول التعبير عن الأحاسيس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة” مع وجود اختلافات، لا على مستوى الشكل فحسب، حيث لا توجد قافية في شعر غناوة (المصري)، بل أيضا من حيث المضمون”.

وتزيد الباحثة قائلة: “في الواقع، على عكس (غناوة) الذي هو شعر النساء المتزوّجات، فإن التبراع في الأساس شعر تقرظه الشابات العازبات، حيث يحتل الحب والمزاح والإفصاح عن المشاعر مكانة أكبر مقارنة مع سلبيات الزواج، أو الصعوبات التي تواجه الزوجات مع الأصهار وأسرة الزوج”.

كما استحضرت الباحثة الصعوبات التي تواجه توثيق أشعار “التبراع”، قائلة: “مع مرور الوقت، ما كان مباحا للعازبات أو النساء الشابات يصبح محظورا. لم يعد يكفي أن تخفي الشاعرة اسمها، وتتحدث عن طريق التلميحات، عليها أن تقطع مع الشعر، وأن تتظاهر بأن عالم التبراع لم يعد موجودا”. وتقدم في هذا السياق مثالا بعجوز من منطقة “تاكانت” لم تقبل نقل مجموعتها الشعرية إلا شفهيا عن طريق ابنتها.

عزيز المجدوب