مداهمة مطعم بالناظور خرق الطوارئ الصحية

داهمت عناصر الأمن بالناظور مطعما خاصا بتقديم الوجبات السريعة وسط المدينة، بعدما عمد صاحبه إلى خرق التدابير القانونية القاضية بالإغلاق على الساعة الثامنة ليلا، واستمراره في بيع الوجبات السريعة لزبنائه بسرية بعد إغلاقه أبواب محله الكائن قرب «سوبير مارشي «. وحسب مصدر مطلع فإن عناصر الأمن أوقفت مجموعة من الزبائن الذين كانوا متوقفين لحظتها بسياراتهم قرب المحل المذكور، ينتظرون تسلم « ساندويتشات «، ليتم اقتيادهم صوب مقر المداومة الأمنية من أجل تحرير محاضر خاصة بخرقهم لحالة الطوارئ الصحية مع أداء غرامة مالية لهذا الشأن، وكذا قطر سياراتهم إلى المحجز البلدي. وجاء إيقاف صاحب المحل إثر حملة كانت تقودها مصالح الأمن بالعديد من الشوارع الرئيسية للتأكد من مدى احترام والتزام أرباب المحلات التجارية والمطاعم بالتدابير والإجراءات الاحترازية المعلن عنها، بعدما علمت بوجود محلات تجارية تتجاوز الساعة المحددة للإغلاق، ما يعتبر خرقا لحالة الطوارئ الصحية.

جمال الفكيكي (الناظور)