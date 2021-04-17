 أخطاء تجميد الخضر

تلجأ الكثير من النساء إلى تقنية تجميد الخضر، من أجل الاحتفاظ بها مدة طويلة، وتجنب التوجه كل مرة إلى السوق، لاقتناء ما يلزمهن، إلا أنه غالبا ما يقعن في بعض الأخطاء التي يمكن أن تؤثر سلبا على جودة الخضر.

ومن بين الأخطاء التي ينصح بتجنبها عند تجميد الخضر، عدم وضع الخضر في الماء المغلي ثم في الماء البارد مباشرة، باعتبار أن هذه العملية تمنع “الإنزيمات” من تغيير لون وطعم ورائحة الخضر، وتحافظ على قيمتها الغذائية.

كما أنه من بين الأخطاء، وضع الخضر ساخنة أو دافئة في المجمد مباشرة بعد طهوها، ما يؤثر على جودتها وطعمها، وعدم تجفيف الخضر جيدا، قبل وضعها في الأكياس وتجميدها، وإذابة الخضر وتجميدها أكثر من مرة وهو ما يعرضها للفساد، ولتفادي ذلك ينصح بتقسيم كمية الخضر الكبيرة على عدة أكياس.

ويؤكد الاختصاصيون أن إذابة الخضر المجمدة أو طهوها مباشرة وهي مجمدة، من الأخطاء التي ترتكب، وهو ما يغير من طعمها، إلى جانب اختيار حافظات غير مناسبة لتجميد الخضر، والتي تكون غير محكمة ولا تحفظ البرودة داخل الكيس بشكل جيد. ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن ازدحام المجمد بالأكياس، يقلل من توزيع البرودة بشكل مناسب، وهو ما يجب تجنبه إلى جانب تفادي عدم تفريغ الهواء من الأكياس المعبأ بها الخضر، ما يتسبب في حدوث تفاعل يغير من طعمها.

إ.ر





