ملاحقـات وإيقافـات

دوريات مشتركة بحي المطار بالبيضاء تضبط أشغال البناء ليلا وتوقف المخالفين

الساعة تقترب من الثامنة ليلا، وبعض المحلات التجارية في حي الفردوس بالألفة بالبيضاء تستعد للإغلاق، بينما يهرول بعض السكان نحوها لاقتناء السلع، قبل حلول الوقت الرسمي لمنع التنقل الليلي.

إنه مشهد أول أيام رمضان وسريان قانون الطوارئ الصحية، فقبل أذان الإفطار كانت الحركة بساحة الحي في ذروتها، فالمحلات التجارية وسلع البائعين، و”السناكات” تشهد إقبالا كبيرا، ثم ساد سكون، بعد الأذان، إلا من خارقي منع التنقل الليلي.

دقت عقارب الساعة الثامنة مساء وبضع دقائق، وساحة الفردوس بالألفة شبه خالية، إلا من قائد مقاطعة حي المطار، والمسؤول عن القوات المساعدة وضباط أمن، وأعوان السلطة المحلية الذين وقفوا يدققون في أسباب امتناع بعض المارة عن الالتزام بقانون منع التجول.

ظلت فرقة الأمن والقوات المساعدة والسلطات المحلية تراقب مدخل التجمع السكني، من أجل دفع السكان إلى تنفيذ القرارات، باعتبارها إجراء وقائيا ضروريا في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس، فتارة توقف أحدهم من أجل الاستفسار عن أسباب خرقه للقانون، وفي أحيان أخرى تدقق في قرارات التنقل أو تراقب سيارات الأجرة، أو تجبر بعض السائقين على العودة أدراجهم.

أوقف هشام جراد، قائد المقاطعة، شبابا حاولوا الإفلات من المراقبة، ثم سرعان ما التحق به رجال الأمن والشرطة والقوات المساعدة، حيث أخبر الشباب المسؤولين أنهم متجهون إلى العمل، مشيرين إلى أنهم لا يتوفرون على رخصة التنقل، ولم تنفع كل تبريراتهم في السماح لهم بالمرور، ثم عادوا إلى منازلهم.

استعادت ساحة تجزئة الفردوس هدوءها، بعد تنفيذ التعليمات بمراقبة كل خارقي الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وإجبار بعض الجالسين في الساحة على مغادرتها، حينها تم الانتقال إلى وجهة جديدة، من أجل تطبيق الخطة نفسها ومنع خرق التنقل الليلي.

توجهت سيارات الدورية المشتركة إلى الأزقة، وطاردت بعض اللامبالين، ثم انطلقت صوب حديقة مستشفى الشيخ خليفة، حيث أوقفت بعض الشباب ودققت في رخص بعض السائقين، الذين اختاروا التنزه فيها.

وصل موكب الدورية إلى فيلات حي “الليمون”، حيث الالتزام التام بالإجراءات، ثم انعطفت في اتجاه أحد الأحياء، وهناك اكتشفت مفاجأة أشغال بناء إحدى العمارات، ما دفع إلى إيقاف بنائين، في انتظار فتح تحقيق في الموضوع.

مهمة الدورية المشتركة ليست سهلة، كما يبدو من الوهلة الأولى، فنساء ورجال يمتنعون عن مغادرة الساحة، والأطفال يفرون، ثم سرعان ما يعودون إليها بمجرد توجه أفراد الدورية إلى مناطق أخرى… مشاهد كثيرة لكنها تلخص أن هناك لامبالين لا يأبهون بخرق القانون.

خالد العطاوي