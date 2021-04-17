بوبكدي وراء التحاقي بأول فريق نسوي

مسار “تيغانا” 2

ارتبطت كرة القدم النسوية بالمغرب، بمسار نادية مقضي، لاعبة المنتخب الوطني سابقا، إذ كانت شاهدة على انتشار هذه اللعبة بالمملكة، وساهمت بتألقها في إحداث أول منتخب وطني، وأول بطولة وطنية، واتسعت بفضلها رقعة الممارسة النسوية في العديد من المدن. وتحكي لنا مقضي الملقبة بـ “تيغانا”، أحداثا مهمة من مسارها الرياضي، إذ لعبت دورا في ما بلغته كرة القدم النسوية، التي انتقلت من الهواية إلى الاحتراف.

صلاح الدين محسن

اختلطت مشاعري عندما شاهدت ملعب “دشرة” بعين الذئاب لأول مرة

> ألم تشاهدي فتاة تلعب الكرة من قبل؟

> لم يسبق لي أن شاهدت فتاة تلعب كرة القدم من قبل، زد على ذلك أنه لم تكن هناك وسائل التواصل، التي بإمكانها أن تكشف لي أن الإناث يلعبن كرة القدم، والبطولة الوحيدة التي كنا نتابعها في التلفزيون، هي الدوري الألماني، وكنا نعرف فقط لاعبي المنتخب الألماني، مثل رومينغي وبريتنير وليتبارسكي.

> ما هو ردك على طلب بوبكدي؟

> طلبت منها التحدث إلى أمي في الموضوع، وفعلا تحدثت إليها، وبحكم أنها كانت جارتنا في الحي، اطمأنت لها أمي وذهبت معها للعب في فريق الورود لدار الشباب الحي الحسني.

> كيف كان التحاقك بأول فريق نسوي؟

> في تلك الفترة التقيت بحوالي ثماني لاعبات، ولم يكن لدينا مدرب، بحكم أنه لم يكن أيضا هناك مدربون بالطريقة الاحترافية، التي نراها اليوم، وكنا فقط نجتمع ونلعب المباريات في ما بيننا، دون أن تكون لدينا أهداف محددة.

> ألم تشاركي مع فريقك الجديد في مباراة أمام فريق آخر؟

> لم أشارك معه في مواجهة فريق آخر، إلا بعد مرور مدة معينة، وفي ملعب كبير، مثل الملعب العادي الذي تمارس فيه كرة القدم عادة، إذ لم أستطع استيعاب الأمر في البداية، واختلطت مشاعري، إذ في الوقت الذي شعرت فيه بمفاجأة كبيرة، شعرت بسعادة تغمرني، لأني لم ألعب مباراة في ملعب كبير، ولم يسبق لي أن شاركت في مباراة على ملعب يتوفر على جميع المواصفات، بل كنت أشاهد مثل ذلك الملعب في التلفزيون فقط.

> ما هو الملعب الذي تتحدثين عنه؟

> الملعب الذي أتحدث عنه، كان موجودا بمنطقة عين الذياب، ويوجد تحديدا في المكان الذي أحدث فيه مركب»السندباد»، وكان يطلق عليه آنذاك ملعب «الدشرة»، وجاء فريق آخر يدعى نجم عين الشق، ولعبنا ضده، ولعبت في مركز الدفاع، وتألقت كثيرا، رغم أن الفريق المنافس كان يضم لاعبات أكبر منا سنا، ويتوفرن على مؤهلات تقنية وبدنية هائلة.

> ألم تفتح المباراة أمامك فرصة الانتقال إلى فريق آخر؟

> بالفعل، بعد نهاية المباراة، تحدث إلي عبد العزيز الوافي، الذي كان مسؤولا عن فريق نجم عين الشق، وطلب مني أللعب مع فريقه، من أجل تحسين مستواي، والذهاب بعيدا في كرة القدم، غير أني لم أستوعب كلامه في البداية بشكل جيد، إذ لم يكن هناك لدي اطلاع بمجالات كرة القدم، مثل تطوير الإمكانيات وغيرها من الأمور المرتبطة باللعبة.

> هل وافقت على الالتحاق بالفريق؟

> وافقت، بعد أن التقى الوافي بوالدتي، ووافقت بدورها، شريطة أن يتكلف بالحرص علي، بحكم أني كنت صغيرة في السن، ومضطرة إلى التنقل في كل مباراة من الحي الحسني إلى عين الشق، ووعدها بأنني سأكون تحت مسؤوليته، وأن يتعامل معي مثل واحدة من بناته، وبأن يحرص على أن أواصل دراستي، ولا أفرط فيها.

> في أي مستوى دراسي كنت تدرسين؟

> لم يتجاوز عمري 12 سنة، وكنت أدرس في الابتدائي، علما أن الأطفال كانوا يدخلون للمدرسة في سن متأخرة في تلك الفترة. صراحة لقد التزم بجميع الوعود التي قطعها أمام والدتي، حثت كان دائما يقلني من البيت، وألعب المباراة، ثم يعيدني إلى المنزل مرة أخرى.