افتتاح بورصة البيضاء…ارتفاع في وتيرة التداولات

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الخميس)، ارتفاعا في وتيرة التداولات، بفضل الأداء الإيجابي لمؤشرها الرئيسي مازي، بعد تقدمه بـ 0,16 % إلى 11.638,18 نقطة.

وفي الاتجاه ذاته، ارتفع مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,14% إلى 948,62 نقطة، فيما صعد ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,17% إلى 9.459,92 نقطة.

أما المؤشرين الدوليين “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” فقد استقرا على التوالي عند 10.648,25 و9.936,52 نقطة (+0%).

وبارتفاع طفيف، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” 889,32 نقطة، بزائد 0,23%.