صقور “بيجيدي” يعتزمون ترشيح بنكيران

ناقش أعضاء في العدالة والتنمية إمكانية ترشيح عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لـ «بيجيدي»، لتشريعيات 2021، رغم حصوله على تقاعد استثنائي مريح بسبعة ملايين شهريا.

وأفادت مصادر «الصباح» أن بعض صقور الحزب، الذين دافعوا عن أهمية رفض حصر الترشيح في ولايتين في القوانين الداخلية، وهو ما زكاه المجلس الوطني، هدفهم فسح المجال لأعضاء الحزب بترشيح «شيوخه»، بينهم بنكيران.

وقالت المصادر إن بعض صقور الحزب، وشبيبته، مع ترشيح بنكيران من خلال الجموع العامة التي تعقد لرفع اسمه إلى لجنة الترشيح ثم لجنة التزكية للموافقة عليها، لأنه، حسبهم، يعد الورقة «الفريدة» في مواجهة خصوم الحزب الذين تكتلوا من الأغلبية والمعارضة لعزل حزبهم، ما جعل العديد من منتخبيه يقدمون استقالتهم و»يرحلون» إلى أحزاب أخرى، يعتقدون أن بعض زعمائها «لهم الكلمة»، ويتم جبر خواطرهم بعدم «متابعتهم قضائيا»، وهو ما ادعاه عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، الذي زار جهة درعة تافليلات، الأحد الماضي، متهما المسؤولين بمتابعة رؤساء المجالس الترابية المنتمين إلى «بيجيدي» بطريقة «انتقائية»، دون آخرين، مؤكدا في كلمة له، أن الأمانة العامة لحزبه رفضت استقالتهم.

أحمد الأرقام