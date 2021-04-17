السجن لمتهم بالاختطاف والاغتصاب

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية الاختطاف والاغتصاب والسرقة والحيازة والاتجار في المخدرات والسكر العلني البين والسياقة في حالته.

وتم إيقاف المتهم وهو في حالة سكر علني بين، بناء على شكاية الضحية في شأن اختطافها واغتصابها تحت التهديد بالسلاح الأبيض وسرقتها. وتم ضبط قطع صغيرة من مخدر الشيرا، كما تم حجز الدراجة النارية.

وأوضحت أنه اعترض سبيلها وهو على متن دراجة نارية وأجبرها على مرافقته بعد تهديدها بالاعتداء عليها بواسطة سكين. ونقلها إلى غابة توجد خلف المجزرة البلدية وأجبرها على نزع ملابسها ومارس عليها الجنس دون رضاها واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ 200 درهم، فاستغلت الظلام ولاذت بالفرار. وتوجهت نحو مقر الشرطة القضائية ووضعت شكاية ضده.

وبعد استقدام المتهم إلى مقر المنطقة الأمنية، تم استدعاء الضحية التي تعرفت عليه بعد عرضه عليها. وتمسكت بحقها في متابعته. وانتقلت فرقة أمنية إلى منزل والديه، وأجرت تفتيشا بحضوره، فلم تعثر على ما يفيد بحثها.

واستمعت للمتهم فصرح أنه حديث الإفراج عنه من السجن ونظرا لعطالته، عاد لاستئناف نشاطه المرتبط بترويج المخدرات، فاقتنى كمية من أحد المزودين المعروفين وقسمها إلى عدة قطع وشرع في توزيعها. وبعد حصوله على مبلغ مالي، اقتنى قنينتين من الخمر وتوجه إلى فضاء السوق الأسبوعي، وتناول محتواها. والتقى زميله وطلب منه وضع دراجته النارية رهن إشارته لقضاء بعض أغراضه.

وأضاف أنه فكر في البحث عن مومس لممارسة الجنس معها، وتوجه إلى وسط المدينة والتقى المشتكية وعرض عليها مرافقته فلم تمانع. ونقلها وراء المجزرة البلدية ومارس عليها الجنس برضاها. ونفى أن يكون هددها بواسطة السلاح أو عرضها للسرقة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)