العثور عل مخدرات قرب الجرف الأصفر

عثر مواطنون مساء الأحد الماضي، غير بعيد عن المنطقة التي تعرف ب «السواني»، قبالة دوار الغضبان قرب الجرف الأصفر بتراب جماعة مولاي عبد الله، وتحديدا على الشاطئ الصخري، على برميل بلاستيكي وبداخله 20 كيلوغراما من مخدر الشيرا، إذ تم إشعار السلطة المحلية ممثلة في قائد قيادة أولاد بوعزيز الشمالية. وبعد معاينته لكمية المخدرات، تم إخبار عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، إذ تم حجز البرميل المعبأ بالمخدرات، وبعد إجرائها للمعاينات والتحريات الميدانية، في إطار البحث الذي باشرته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة، تم وضع المخدرات تحت تصرف إدارة الجمارك بميناء المدينة، ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن تكون للمخدرات التي تم اكتشافها على الشاطئ الصخري، بتراب جماعة مولاي عبد الله لها علاقة بالمخدرات التي لفظها، أخيرا، المحيط الأطلسي على شواطئ البيضاء، والتي كانت معبأة في براميل بلاستيكية، يحمل الشكل واللون والمواصفات نفسها، ما يعني احتمال تخلي تجار المخدرات عن الشحنة التي رمتها مياه الأطلسي أخيرا بتراب جماعة الحوزية عند مدخل الجديدة.

أحمد سكاب (الجديدة)