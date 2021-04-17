مصرع ثلاثة أشخاص في بالوعة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بالجماعة الترابية المعازيز بإقليم الخميسات، مساء أول أمس (الثلاثاء)، فيما أفلت آخران أحدهما عنصر من الوقاية المدنية من موت محقق، ما تسبب في حالة استنفار، وسخرت عمالة الخميسات والقيادة الجهوية للدرك الملكي بالمدينة إمكانياتهما، لإنقاذ الهالكين، واستغرقت مدة انتشال الجثث ثلاث ساعات امتدت من الساعة الثالثة زوالا إلى السادسة مساء، بحضور مسؤولين كبار ومنتخبين بالإقليم.

وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، بإجراء بحث قضائي في الموضوع، حول ظروف وملابسات وفاة الهالكين الثلاثة، فتبين أن فلاحا من مواليد 1962، ولج قناة للصرف الصحي بواسطة سلم ثابت بالقناة يفوق طوله عشرة أمتار، وبعدما تعرض للاختناق حاول مستخدم بالصيد البحري بالداخلة وهو من مواليد 1980 إنقاذه، لكنه لقي حتفه بدوره، فحاول الهالك الثالث الذي يبلغ من العمر 25 سنة بدوره إسعاف الهالك الأول والثاني، فتوفي في الحين رفقتهما، وأفلت الرابع من الموت، لتحضر عناصر المركز الترابي للدرك الملكي وقائد قيادة المعازيز وأعوانه، لتطويق مسرح الحادث، وبعدها حلت قوات إضافية من مراكز ترابية أخرى لمؤازرة الدرك المحلي في تأمين إجراءات انتشال الجثث، بعدما تجمهر العشرات من قاطني مركز المعازيز والدواوير المحيطة به.

وأوضح مصدر “الصباح” أن المتوفين ليسوا بعمال للنظافة أو الشركات المكلفة بالتطهير الصحي، وأن اختناق منازل بالمدينة، دفع الهالك الأول العامل بضيعة فلاحية بالمنطقة إلى التطوع لفك اختناق القناة فلقي حتفه، دون أن يكون بيته من المنازل المتضررة، وبعدها هلك الاثنان الآخران، علما أن فتح قنوات الصرف الصحي من مهام شركات التطهير.

واستعانت السلطات العمومية بجرافة من أجل حفر وتوسعة جنبات القناة لانتشال الجثث واستغرقت العملية ثلاث ساعات، بعدما عاكست الرياح القوية والروائح الكريهة تدخل السلطات في عمليات الإنقاذ، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثث الثلاث إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات من أجل إجراء تشريح طبي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

عبد الحليم لعريبي