ثلث الرجال ضحايا العنف الزوجي

يتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية وجنسية والشباب أكثر عرضة للتعنيف

لم يعد العنف ضد المرأة وحده، ما يشغل بال مؤسسات الدولة وخبرائها، بل أضحى العنف ضد الرجال، ظاهرة تفرض نفسها على الجميع، خاصة بعد النتائج التي بينتها مذكرة حديثة، نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، تناولت من خلالها نسب انتشار العنف في صفوف الذكور، وأنواعه وأشكاله، وأوضح البحث أن ما يقرب ثلث الرجال تعرضوا للعنف الزوجي، وأن الشرائح الأكثر عرضة للعنف، هم العزاب والشباب ومن هم أكثر تعليما.

وأوضح البحث أن معدل انتشار العنف الزوجي، الذي تم تحديد نسبته في 31 بالمائة، خلال اثني عشر شهرا السابقة للبحث، يختلف حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لضحايا العنف من الذكور. وأشار أيضا، إلى أن معدل انتشار العنف الزوجي، يسجل مستويات أعلى بين الرجال في المدن، بنسبة 33 بالمائة، مقارنة بـ 27 بالمائة في الوسط القروي. وأضافت المذكرة أن العنف ينتشر بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و24، بنسبة 61 بالمائة، و24 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 60 سنة و74، وبين الرجال ذوي مستوى تعليمي عال بنسبة 41 في المائة، مقارنة بـ 24 في المائة، بين أولئك الذين ليس لديهم أي مستوى تعليمي.

وتشير نتائج البحث إلى أن “العنف الزوجي” هو أكثر شيوعا في العلاقات خارج إطار الزواج، حيث يصل معدل انتشاره إلى 54 بالمائة لدى الرجال غير المتزوجين، الذين لديهم أو كانت لديهم خطيبة أو شريكة حميمة خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث، مقارنة مع نسبة 28 بالمائة لدى الرجال المتزوجين.

وأما بالنسبة إلى العلاقات بين الشركاء الحميمين، فيتجلى العنف بالدرجة الأولى، في شكله النفسي. فقد صرح أكثر من 30 بالمائة من الرجال بتعرضهم للعنف النفسي خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث، 32 بالمائة من الرجال الحضريين مقابل 27 بالمائة، من القرويين، 26 بالمائة منهم عانوا سلوكات مهيمنة، تؤثر على حريتهم الفردية، و13 بالمائة بسبب عنف عاطفي.

وتقول المذكرة إن السلوكات المهيمنة، التي يتعرض لها الرجل، تتجلى في مظاهر الغضب أو الغيرة من قبل المرأة، عندما “يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى”، أو في “الإصرار المبالغ فيه على معرفة مكان وجوده” أو في “فرض طريقتها في إدارة وتسيير شؤون الأسرة”، إذ تم التعبير عن هذه السلوكات من قبل 43 بالمائة.

وأما بالنسبة إلى العنف العاطفي، فيتجلى حسب البحث في “رفض الشريكة التحدث مع زوجها لعدة أيام” بحسب 75 بالمائة من الرجال ضحايا هذا النوع من العنف، و”إذلاله أو التقليل من شأنه من قبل الشريكة” بالنسبة إلى 30 بالمائة من الضحايا.

ووجد البحث، أن أكثر من 44 بالمائة من حالات العنف الجسدي، التي يتعرض لها الرجال ترتكب في الأماكن العامة، إذ تعرض ما يقرب من 10بالمائة، من الرجال لشكل واحد أو أكثر من أشكال العنف في الأماكن العامة خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث، 7 بالمائة على شكل عنف نفسي، و5 بالمائة على شكل عنف جسدي، و1 بالمائة على شكل عنف جنسي. وتجدر الإشارة إلى أن من بين مجموع حالات العنف الجسدي التي يتعرض لها الرجال، 44 بالمائة منها ترتكب في الأماكن العامة.

عصام الناصيري