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حوادثمجتمع

دعم ممتهنات التهريب المعيشي بالناظور

منذ 9 ثواني
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Spanish Police controls hundreds of Moroccan women waiting to pass the border between Spain and Morocco in Ceuta, 25 October 2005. These women make a living by smuggling various merchandise bought on the Spanish side of the border, which they will usually throw on the other side of the perimeter fence. But police controls along the fence have been reinforced with the current immigration crisis in Ceuta and Melilla, and the women have now to go through the usual checkpoints with their load, which the Moroccan police wants to inspect and tax, generating huge traffic jams. AFP PHOTO FIDEL RASO / AFP PHOTO / FIDEL RASO

صادق المجلس الإقليمي للناظور خلال دورته الاستثنائية المنعقدة أخيرا بقاعة الاجتماعات التابعة له، على المساهمة في صندوق دعم ممتهنات التهريب المعيشي بالإقليم بمبلغ 500 ألف درهم، وب200 ألف درهم في رأسمال شركة تنمية، ناظور ـ سبور، وعلى المساهمة في بناء وتجهيز المركز الإقليمي لتصيفة الدم بالناظور بمبلغ مليون و200 ألف و تخصيص 200 ألف درهم لإصلاح وترميم ضريح الشريف محمد أمزيان.
وصادق المجلس خلال هذه الدورة، التي حضرها سعيد الرحموني رئيس المجلس والكاتب العام لعمالة الناظور، وأعضاء المجلس على اتفاقيات شراكة لمنح حافلات للنقل الرياضي لفائدة الجمعيات الرياضية وحافلتين للنقل المدرسي لجماعة إعزانن وحافلة لجماعة قرية أركمان، وحافلة لجمعية الإغاثة بزايو، وأخرى لجمعية تاوريرت بوستة للبيئة والتنمية والأعمال الاجتماعية بجماعة سلوان. كما خصص المجلس مبلغ 200 ألف درهم لاقتناء مراحيض متنقلة لتجهيز محطات سيارات الأجرة، و مبلغ 150 ألف درهم لتزويد دوار إحدوثن بالماء الصالح للشرب.
وتمت المصادقة على مشروعي اتفاقيتين للشراكة بين المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية لعمال النظافة بالإقليم وجمعية الأعمال الاجتماعية لتجار الخضر والفواكه.
جمال الفكيكي (الناظور)

منذ 9 ثواني
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