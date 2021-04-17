دعم ممتهنات التهريب المعيشي بالناظور

صادق المجلس الإقليمي للناظور خلال دورته الاستثنائية المنعقدة أخيرا بقاعة الاجتماعات التابعة له، على المساهمة في صندوق دعم ممتهنات التهريب المعيشي بالإقليم بمبلغ 500 ألف درهم، وب200 ألف درهم في رأسمال شركة تنمية، ناظور ـ سبور، وعلى المساهمة في بناء وتجهيز المركز الإقليمي لتصيفة الدم بالناظور بمبلغ مليون و200 ألف و تخصيص 200 ألف درهم لإصلاح وترميم ضريح الشريف محمد أمزيان.

وصادق المجلس خلال هذه الدورة، التي حضرها سعيد الرحموني رئيس المجلس والكاتب العام لعمالة الناظور، وأعضاء المجلس على اتفاقيات شراكة لمنح حافلات للنقل الرياضي لفائدة الجمعيات الرياضية وحافلتين للنقل المدرسي لجماعة إعزانن وحافلة لجماعة قرية أركمان، وحافلة لجمعية الإغاثة بزايو، وأخرى لجمعية تاوريرت بوستة للبيئة والتنمية والأعمال الاجتماعية بجماعة سلوان. كما خصص المجلس مبلغ 200 ألف درهم لاقتناء مراحيض متنقلة لتجهيز محطات سيارات الأجرة، و مبلغ 150 ألف درهم لتزويد دوار إحدوثن بالماء الصالح للشرب.

وتمت المصادقة على مشروعي اتفاقيتين للشراكة بين المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية لعمال النظافة بالإقليم وجمعية الأعمال الاجتماعية لتجار الخضر والفواكه.

جمال الفكيكي (الناظور)