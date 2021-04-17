التوظيف بالتعاقد تحت المجهر

وضعت دراسة أكاديمية أعدها دكتوران بجماعة محمد الخامس بالرباط، ورش التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم تحت المجهر، مستحضرة الأسباب والدوافع، التي جعلت الحكومة تذهب بعيدا في هذا المشروع، معتبرة أن هناك عوامل اقتصادية أدت إلى تعديل السياسات العامة، وتوصيات صندوق النقد الدولي، مسلطة الضوء في الوقت ذاته، على التداعيات الاجتماعية لمقاربة التوظيف بالتعاقد.

واعتبرت الدراسة، الصادرة حديثا عن مركز تكامل للدراسات والأبحاث، وأعدتها نادية البعون، باحثة بجامعة محمد الخامس أكدال، وبدر بوخلوف، باحث بجامعة القاضي عياض، أن الحكومة لجأت إلى تنفيذ التوظيف بالتعاقد، باعتباره خيارا إستراتيجيا، مؤكدة أن هذا الإجراء تقشفي، ويندرج ضمن سلسلة الإصلاحات المؤسساتية على المدى البعيد.

ويبرز الجانب التقشفي من التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، حسب الدراسة ذاتها، من خلال مقارنة عدد مناصب الشغل بنظام التعاقد مع الأكاديميات الجهوية، مع المناصب المالية المحدثة، وعدد المناصب المالية المخصصة منها لقطاع التربية الوطنية، فخلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 ، أحدثت قوانين المالية ما مجموعه 94 ألفا و653 منصبا ماليا، خصصت منها 16454، لقطاع التربية الوطنية، مع تراجع ملحوظ لهذه المناصب. أما عدد مناصب الشغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فقد شملت 70 ألف منصب شغل.

وتضيف الدراسة أن هذا النمط من التوظيف بالتعاقد، يرمي إلى النقص من التكلفة التي تتحملها الدولة على مستوى الأجور، التي تقدمها للموظفين، موضحة أنه بالنظر لغياب المناصب المالية في التوظيف بالتعاقد، وباعتبار أن “الأساتذة المتعاقدين ليست لديهم وضعية نظامية مماثلة وامتيازات اجتماعية مشابهة للأساتذة المرسمين، الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، يبدو أن التوظيف بالعقدة إجراء لتخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة، التي تعاني لسنوات بسبب العجز، وتحويله إلى الأكاديميات الجهوية في إطار اللامركزية المالية”.

وأشارت الدراسة ذاتها، إلى أن “التوظيف بالتعاقد أدى إلى تراجع الدولة الراعية في التعليم، وفقدان مكسب الوظيفة العمومية، وتراجع امتيازات القطاع العام من أمن وظيفي واستقرار في العمل، إذ لم تعد الدولة هي الممول الرئيسي للقطاع، كما اعتمدت اللامركزية المالية على مستوى الأجور، التي تؤدى من ميزانية الأكاديميات، وهو ما أدى إلى تنامي موجة الاحتجاج الاجتماعي لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، للمطالبة باسترجاع مكتسبات القطاع العام”.

عصام الناصيري