إيقـاف متسبـب فـي حمـل قريبتـه

أمر الوكيل العام باستئنافية الجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، بإيداع متهم عازب يبلغ من العمر 34 سنة يتحدر من الجماعة الترابية أولاد غانم، السجن المحلي بالجديدة، على خلفية تورطه في قضية اغتصاب.

وعلمت «الصباح» أنه جرى إيقاف المشتبه فيه بناء على شكاية تقدمت بها ضده ابنة عمه المطلقة والأم لطفلين والبالغة من العمر43 سنة، بعد تعرضها لعملية اغتصاب نتج عنها حمل. وأضافت المصادر أن الضحية تقدمت بشكايتها للنيابة العامة المختصة، التي أمرت عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، بفتح تحقيق قضائي، بعد الاستماع إلى المتهم الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، لكنه أنكر التهم الموجهة إليه، قبل أن يتراجع ويعترف أنه متورط في حمل الضحية، بعدما أقر بممارسة الجنس عليها برضاها ودون إكراه أو عنف. وأكدت الضحية أن المتهم قام بالاعتداء عليها جنسيا دون رضاها ما تسبب في حملها. وبعد إتمام البحث أحالت عناصر الدرك الملكي الموقوف على الوكيل العام وبعد استنطاقه بحضور الضحية الحامل، أمر بإيداعه السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية، الاغتصاب الناتج عنه حمل.

أحمد سكاب (الجديدة)