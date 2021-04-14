أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التكوين المهني- أنه سيتم صرف المنح الدراسية لفائدة متدربي التكوين المهني، ابتداء من يوم غد الخميس.

وأنهت الوزارة في بلاغ، اليوم الأربعاء، إلى علم كافة المتدربين الممنوحين، المسجلين بمؤسسات التكوين المهني (يمستويي التقني المتخصص والتقني)، برسم الموسم التكويني 2020-2021، أنه سيتم صرف الشطرين الأول والثاني من المنح الدراسية ابتداء من يوم غد الخميس.

وأهابت الوزارة بالمتدربين الممنوحين الجدد المسجلين بالسنة الأولى، الذين لم يسلموا بعد بيان التعريف البنكي (RIB) لمؤسساتهم، الإدلاء به في أقرب أجل للمصالح المختصة، حتى يتسنى لها صرف منحهم.

وللمزيد من المعلومات، يضيف البلاغ، دعت الوزارة المتدربين الممنوحين إلى الاتصال بإدارة المؤسسة التي يتابعون دراستهم بها.