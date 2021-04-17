بسطيلة بالدجاج والسمك

وصفة الشيف أفشكو

إبراهيم أفشكو

المقادير

-ورق البسطيلة

-الروبيان مطهو في الماء مع القليل من الملح وشرائح الليمون والزعتر

-أقراص الحبار (الكلمار) مطهوة في الماء مع القليل من الملح وشرائح الليمون والزعتر

-لحم سمك القرش أو أي سمك أبيض مطهو في الماء مع القليل من الملح وشرائح الليمون وورق سيدنا موسى

-الشعرية الصينية

-دجاج مقطع إلى شرائح كبيرة ومطهو في طنجرة الضغط مع 4 حبات بصل مفرومة متبلة بالملح والفلفل الأسود و الكزبرة و القليل من الزعفران.

-روبيان مقلي في القليل من الزيت (للتزيين)

-كزبرة مفرومة

-صلصة الطماطم مكونة من طماطم مطحونة متبلة بالملح والصلصة الحارة وصلصة الطماطم الجاهزة

طريقة التحضير

نضيف القليل من صلصة الطماطم إلى الشعرية الصينية ونمزج جيدا، ثم نضيف الكلمار و نضيف مرة أخرى القليل من صلصة الطماطم ونمزج مرة أخرى جيدا. في الإناء نفسه نضيف السمك والكزبرة، ثم ما تبقى من الصلصة. نضع ورق البسطيلة فوق صينية الفرن، ونرصها جيدا مع الحرص على دهنها بالزيت أو الزبدة. في المرحلة الأولى نضيف طبقة من الدجاج، ونضع فوقها ورقة البسطيلة، ثم نضيف حشوة السمك. تلف البسطيلة بطريقة عادية، وندخلها إلى الفرن مسخن على 160. يمكن تزيين البسطيلة بـ»الكروفيط» وقطع الحامض، حسب الرغبة.