“الزميتة”… طعام الرحل والجنود

تاريخ أشهر الأطباق الحلقة 1

كثيرة هي الأطباق التي مازالت تحضرها العائلات المغربية، إلى اليوم. صحيح أن بعضها طرأت عليه بعض التغييرات، لكنها مازالت جزءا من عادات المغاربة التي يصعب التخلي عنها. من خلال هذه الحلقات، يعود بنا الشيف الحسين الهواري، إلى أصل وتاريخ بعض الأطباق، وكيف كانت جزءا من النظام الغذائي لعائلات مغربية، وأيضا بعض تفاصيل طريقة تحضيرها قديما، إلى جانب أطباق لم تقو على البقاء، وطالها النسيان، رغم أنها كانت حاضرة بقوة في الكثير من الموائد.

إيمان رضيف

الشيف الهواري قال إنها كانت تحضر من مواد بعضها لم يعد متوفرا

هناك اختلاف واضح بين «الزميتة» التي كانت تعد قديما، وبين التي تحضرها بعض العائلات في الوقت الراهن. ففي السابق كانت «الزميتة»، تعتبر الوجبة الأساسية بالنسبة إلى الرحل والمسافرين والحجاج والبحارة، لأنها كانت غنية بالعناصر الغذائية المقوية، والتي تساعد الشخص على تجديد طاقته.

يقول الشيف الهواري إنه في الوقت الذي لم يكن فيه من الممكن، الاستفادة من خدمات المطاعم والمقاهي، كان الرحل يضطرون إلى الاعتماد على أطعمة تخول لهم تحمل عناء السفر والبقاء ساعات طويلة دون أكل أو شرب، قبل أن يضيف أن «الرحلات البرية والبحرية، كانت شاقة وتمتد أياما وأشهرا طويلة، لهذا كان الإنسان يلجأ، من أجل تدبر أمره ولتجنب الجوع والعطش، إلى وصفة متكاملة ومتميزة، وتساعده على البقاء في صحة جيدة».

وأضاف المتحدث ذاته أن وصفة «الزميتة»، والتي تحمل أسماء أخرى حسب كل منطقة، منها «السفوف»، كانت الخيار المناسب، مشيرا إلى أنها كانت من اختراع التجار العابرين للصحاري والبراري، قبل أن يعتمدها أيضا عامة الناس، وكانت أيضا اختيار الجنود في ميادين المعارك، لأنها وجبة متكاملة وغنية بالمقويات والأعشاب الطبيعية المغذية.

وكشف الشيف الهواري، أن تحضير «الزميتة»، كان يتطلب توفير عشرين مكونا غذائيا، مؤكدا أن بعض المواد، التي كانت تتكون منها، لم تعد متوفرة في الوقت الراهن.

وبالنسبة إلى أهم المواد الغذائية التي تشكل «الزميتة»، أوضح الشييف الهواري، أن الأمر يتعلق بزيت الزيتون أو أركان والعسل والشعير القمح والحمص و»زريعة الكرعة» و»زريعة الدلاح» و»إيلان» واللوز و»كاوكاو» و»الزنجلان» و»المسكة الحرة» و»حبة حلاوة» والزعتر و»اللويزة» و»فليو» والنعناع المجفف و»النافع» والقرفة، وغيرها.

وأوضح المتحدث ذاته أنه قبل طحن مكوناتها، لابد من تنظيفها ثلاث مرات على الأقل، مشيرا إلى أنه قديما كانت «الزميتة»تحضر ، بشكل خاص بمزج مجموعة متنوعة من الحبوب والقطاني، بالإضافة إلى بذور بعض الفواكه مثل البطيخ، والشمام، أو الخضر مثل القرع الأحمر. ويسهر الذين يحضرونها على تحميص كل العناصر وتطحن حتى تصبح ناعمة ثم تنخل وتضاف إليها بعض التوابل والأعشاب المنسمة، على أن يحتفظ بها على شكل مسحوق وتخلط مباشرة قبل التقديم. إنها من أشهى الأطباق التي تقدم في رمضان.