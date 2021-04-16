نصائح مع الزغاري

لطفي الزغاري

دكتور مختص في مجال التغذية والرياضة

التمر

توجد أنواع كثيرة من التمر، إلا أن جميعها تتقاسم العناصر الغذائية نفسها، كما تعد غنية بالسكريات المفيدة، التي يحتاجها الإنسان بعد ساعات من الصوم دون أن تحدث اضطرابا في نسبة السكر في الجسم.

ويحتوي التمر على العديد من العناصر المهمة، التي تزود الجسم بالطاقة وتعزز نشاطه، وأيضا تنظف الجسم من السموم وتطهره.

وينصح بتناول حبتين إلى ثلاث حبات من التمر عند افتتاح الإفطار مع كأس من الماء، لأنه يساعد على تحفيز المعدة والأمعاء لإفراز الأنزيمات المساعدة على الهضم، كما يجنب مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

“البغرير”

إن «البغرير» من بين أنواع الفطائر التي تكون حاضرة بقوة على مائدة الإفطار الرمضاني، والتي لا تخلو من أضرار صحية، سيما أنها تكون محضرة بالدقيق الأبيض الخالي من الألياف الغذائية.

وينصح بعدم الإفراط في استهلاك «البغرير» لأنه يعمل على رفع نسبة السكر في الدم بشكل سريع خلافا لمواد أخرى مثل الفواكه، إلى جانب أنه يقدم مدهونا بالعسل أو الزبدة ما يجعله غنيا بمواد تلحق ضررا على الجهاز الهضمي.

و»البغرير» ليس اختيارا صحيا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على أوزانهم وكذلك تفادي الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

الأفوكا

تعد الأفوكا من الفواكه الغنية بالدهنيات الصحية وغير المشبعة، ما يجعلها من المواد التي ينصح باستهلاكها خلال رمضان، سيما أنها تحتوي على نسبة مهمة من الألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم.

ويفضل عدم استهلاك الأفوكا على شكل عصير، إذ تحضيره بتلك الطريقة يفقده كثيرا من الألياف الغذائية، كما أن إضافة الحليب والسكر إليه تجعله مشروبا غنيا بالسعرات الحرارية ويؤدي إلى زيادة الوزن.

ومن فوائد الأفوكا أنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والبروتين والمغنسيوم وحمض الفوليك، ما يجعلها من المواد التي تقلل الشعور بالعطش.

أمينة كندي