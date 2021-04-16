الحامل تحتاج عدة وجبات

الدكتورة حجي تنصح بالابتعاد عن المقليات والتوابل

شددت الدكتورة سارة حجي، طبيبة عامة على ضرورة تناول الحامل خلال رمضان عدة وجبات مقسمة على فترات متباعدة والتي ينبغي أن تتضمن مواد سريعة الهضم. عن تفاصيل أكثر بشأن المواد التي تنصح الحامل بتناولها وتلك التي ينبغي تفاديها تتحدث حجي لـ»الصباح» في الحوار التالي:

> كم عدد الوجبات التي ينبغي على الحامل تناولها خلال رمضان؟

> تحتاج الحامل خلال رمضان إلى تناول وجبات مقسمة على فترات متباعدة، والأهم من ذلك اختيار المواد الغذائية التي تعود بالنفع عليها وجنينها مثل الفواكه واللحوم والسمك، الذي يعتبر غنيا بالمواد المفيدة وسهل الهضم، لكن لا ينبغي أن توضع فيه توابل ولا يتم قليه، إذ من الأفضل أن يكون مشويا أو مطهوا في الفرن.

يتعين على المرأة الحامل تقسيم وجباتها إلى ثلاث (إفطار، عشاء، سحور) حتى تتمكن من الاستفادة من تغذية متوازنة ولهذا لن تتفاجأ بزيادة الوزن بعد انتهاء الشهر الكريم.

ولابد من أن تكون وجبات الحامل خفيفة تتضمن مواد سريعة الهضم، سيما أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل يكون حجم الجنين أكبر، ما يجعل الجهاز الهضمي للمرأة غير قادر على استيعاب مواد غذائية كثيرة.

> ما هي أفضل المواد الغذائية؟

> يعتبر التمر أول مادة يجب أن تتناولها الحامل عند الإفطار، ثم بعدها مباشرة تشرب الماء وتتناول شوربة غنية بالخضر، لتساعدها على الهضم. وتنصح الحامل بتناول الخضر والفواكه واللحوم (سمك، دجاج، لحوم حمراء) وأن يتم طهوها في الفرن أو بواسطة البخار أو على شكل «طاجين»، مع الحرص على وضع كميات قليلة من التوابل، إضافة إلى تناول السلطات بشكل يومي. وينصح كذلك أن تشرب الحامل كمية مهمة من الماء والسوائل وألا تقل عن لترين ونصف يوميا.

> ما هي المواد التي ينبغي تفاديها ؟

> ينبغي أن تكون تغذية الحامل خالية من المواد الدهنية مثل السمك المقلي و»السفوف» و»الشباكية» و»الرغايف» المقلية إلى غير ذلك، فهي تصيبها بالحموضة والقيء، خاصة خلال المرحلة الأولى من الحمل.

ولابد من تفادي كل أنواع المقليات والمواد الغذائية الغنية بالتوابل، إذ تعد من المأكولات بطيئة الهضم وليست فيها فوائد للحامل وجنينها، إلى جانب أنها تشعر بثقل كبير بعد تناولها.

> ما هي المرحلة الصعبة من الحمل التي تتزامن مع رمضان؟

> يجب على المرأة الحامل استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام من عدمه، لأنه وحده بعد تشخيص حالتها يمكنه اتخاذ قرار السماح لها بذلك أو منعها نظرا لدواع صحية أو تبعا للمرحلة التي تجتازها خلال الحمل.

و نعتبر خلال الأشهر الثلاثة الأولى والأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل من المراحل الصعبة بالنسبة إلى المرأة الحامل، والتي في بعض الحالات ينصح الأطباء بعدم الصيام خلالها.

أجرت الحوار: أمينة كندي