التحقيق في سقوط تلميذ ببئر

باشرت مصالح الدرك ببوعروس بتيسة بتاونات، أخيرا، تحقيقا في ملابسات وفاة تلميذ عمره 12 سنة، بعد سقوطه في ظروف غامضة في بئر بدوار أولاد جباير، خلال محاولته التزود بكمية من الماء، واستمعت إلى أفراد من أسرته وشهود ساهموا في انتشال جثته.

وأمرت النيابة العامة بنقل جثة الهالك الذي كان يتابع دراسته في القسم السادس في المدرسة الجماعاتية بأولاد داود، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني.

وعاد الضحية من المدرسة مساء قبل أن يتوجه إلى البئر القريبة من منزلهم والتي ارتفع منسوبها إثر الأمطار المتهاطلة، للتزود بحاجيات أسرته من الماء، قبل أن يهوى داخله.

وليست المرة الأولى التي يسقط فيها تلاميذ بالجماعة نفسها ضحايا محاولتهم التزود بالماء من آبار غير مسيجة أو محمية، إذ سبق لتلميذ بالقسم الثاني ابتدائي، السقوط في بئر بجانب مدرسة الخيايطة. وتطالب فعاليات بتوفير الحماية اللازمة للتلاميذ تلافيا لتكرار المآسي.

ح . أ (فاس)